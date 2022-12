Meloni | sul Pos stiamo ancora trattando con la Ue

RaiNews

"Resta l'obbligo del Pos Quello è un obiettivo del Pnrr e quindi lo stiamo trattando con la Commissione Ue - ha risposto la premier Giorgia, lasciando Palazzo Madama dopo il concerto di ...Pos e Opzione donna, i noditavolo del governo In bilico la norma sull'uso del Pos nella manovra 2023 che il governosi appresta a varare. Secondo fonti parlamentari la misura che toglie l'obbligo di pagamenti ... Meloni chiude il decennale di Fratelli d'Italia: "Scommessa vinta, ho creduto in questo progetto" «Li ho già presentati agli alleati, devo ancora avere un confronto, per cui ne riparliamo in giornata». Così la premier Giorgia Meloni risponde ai cronisti che le ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...