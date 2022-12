LIVE Sci alpino | Gigante Alta Badia 2022 in DIRETTA | Kranjec fa il vuoto | 9° Odermatt | bene Della Vite! Alle 13 30 la seconda manche

Leggi su oasport

(Di domenica 18 dicembre 2022) LICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DI ST. MORITZ D11.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL11.32 Si chiude qui, dunque, la primadel. Zandomina la scena. Marconono proverà la rimonta nella. Per l’Italia solo due qualificati alla, De Aliprandini 20° eVitesue sp. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi! 11.30 CLASSIFICA FINALE PRIMA1 ZanSlo 1:18.49 2 Henrik Kristoffersen Nor +0.60 3 Lucas ...