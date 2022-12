L’albo d’Oro dei Mondiali | vincenti | finali e numero di podi

(Di domenica 18 dicembre 2022) Anche il Mondiale in Qatar è andato in archivio, è stata una competizione bellissima in campo dal punto di vista tecnico e delle emozioni. La sorpresa più bella è stata il Marocco, la squadra di Regragui ha accarezzato il sogno della finale ma il percorso si è interrotto in semifinale. Molto positivo anche il rendimento della Croazia. La delusione più grande è stata invece la Germania, fuori già dalla fase a gironi. In difficoltà anche la Spagna di Luis Enrique, al di sotto delle aspettative anche il percorso del Brasile. La finale ha messo di fronte Francia e Argentina, le due squadre di maggiore talento. L’Argentina è campione del Mondo, la gara si è decisa ai rigori a favore di Messi e compagni. Sul fronte delle classifiche generali, il primo posto è ancora del Brasile con 5 trionfi, subito dietro Italia e Germania con quattro, l’Argentina si porta a tre. Sul fronte dei ...

OA Sport

Commenta per primo'Argentina vince il terzo Mondiale e sale nell'della rassegna iridata. Qatar 2022 è stata la ventidueesima edizione dei Mondiali di calcio, la terza vinta dalla Seleccion , che in questo ...'Argentina vince in Qatar il suo terzo titolo Mondiale, dopo Argentina '78 e Messico '86 Questodel Mondiale.: 1930 Uruguay in Uruguay 1934 Italia in Italia 1938 Italia in Francia 1950 Uruguay in Brasile 1954 Germania Ovest in Svizzera 1958 Brasile in Svezia 1962 ... Albo d'oro Mondiale per Club volley: Conegliano vince il terzo titolo, terzo sigillo per le squadre italiane