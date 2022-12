(Di domenica 18 dicembre 2022) Una sorpresa per lui e per il celebre padre.Danielefiglio di 28 anni di Claudioal prossimo Festival di2023. Tutti i dettagli.

ComingSoon.it

Ci pensa lui a definirsi, sul suo profilo Instagram: nerd, emotional, lover Actor Speaker DJ Gamer Crypto addicted . Ha 28 anni,Danielein arte JDC , figlio di Claudio, icona della musica e della televisione italiana da decenni. JDC è un teen idol italiano, speaker radiofonico e sarà inviato al ...... FRANCESCA CHEYENNE,, DIEGO ZAPPONE, SIMONE PALMIERI. In piazza Bra si esibiranno quindi i Santi Francesi , vincitori del talent di Sky, e poi Beatrice Quinta, Linda e i Tropea oltre a ... Jody Cecchetto in arte JDC sarà inviato a Sanremo Una sorpresa per lui e per il celebre padre. Jody Daniele Cecchetto figlio di 28 anni di Claudio sarà inviato al prossimo Festival di Sanremo 2023. Tutti i dettagli.MILANO - Irama, ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese, Paola di Benedetto e Jody Cecchetto, ha presentato la versione deluxe dell’album “Il ...