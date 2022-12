Gf Vip 7 | Antonino Spinalbese finisce in nomination e fa un appello ai fan

Leggi su isaechia

(Di domenica 18 dicembre 2022)sembrerebbe essere intenzionato a lasciare il Grande Fratello Vip. Nel corso del diretta andata in onda ieri sera, il Vippone ha lanciato unal pubblico. Come riportato da Biccy.it,ha chiesto di essere eliminato dal reality show: Pubblico, odiatemi vi prego. Sì in questo televoto odiatemi. Non pensavo davvero che sarei durato così tanto. Io poi non sono mai andato al televoto. Solo una volta ma era per il preferito. Però ho avuto una soddisfazione, Daniele che ha vinto contro Donnamaria. Ragazzi odiatemi davvero ve lo chiedo. Molto probabilmente inizia a farsi sentire la nostalgia per la sua piccola Luna Marie, la bimba che ha avuto dalla showgirl Belen Rodriguez. L'articolo proviene da Isa e Chia.