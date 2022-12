Final Fantasy Pixel Remaster | annunciato ufficialmente per Switch e PS4 con periodo d’uscita

(Di domenica 18 dicembre 2022) Grandi notizie da parte di Square Enix chemente hache è in arrivocon ilufficiale Square Enix hacheverrà lanciato prima del previsto, svelando undecisamente da tenere sott’occhio. Il titolo potrà essere gustato dai fan più accaniti dei primi capitoli di FF nella primavera del 2023 per PS4 e Nintendo. Il gioco conterrà leda1 al 6 e per chi non lo sapesse, è stato rilasciato per la ...

In occasione del 35esimo anniversario della serie, Square Enix ha annunciato l'arrivo diPixel Remaster su PlayStation 4 e Nintendo Switch. L'annuncio è arrivato proprio nella giornata odierna, nelle prime ore del mattino, senza però annunciare una precisa data di uscita e ...La serie vede protagonisti i fondatori di Critical Role e gli interpreti originali Laura Bailey ( The Last of Us: Part II ), Taliesin Jaffe (XIV ), Ashley Johnson ( The Last of Us ), ...