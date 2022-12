Eros Ramazzotti a Domenica In | ' Michelle? Il mio grande amore' Poi | la dedica speciale ad Aurora

Today.it

è stato ospite nel salotto di Rai1 a Domenica In per un'intervista a cuore aperto con la conduttrice e amica Mara Venier . Gli inizi, il successo, la carriera e... l' amore .ha ..., ospite di Mara Venier a Domenica In , ha sorpreso il pubblico con una dedica speciale a una sua storica ex. "Lei è stata il grande amore della mia vita", ha confessato l'artista ... Domenica In, Eros Ramazzotti: "Michelle è stata il mio grande amore". Poi la dedica ad Aurora Eros Ramazzotti è stato ospite nel salotto di Rai1 a Domenica In per un'intervista a cuore aperto con la conduttrice e amica Mara Venier. Gli inizi, il successo, la carriera ...Commosso Eros Ramazzotti canta il brano che ha scritto per la sua Aurora quando è nata. Chissà quante volta l’avrà cantata ma a Domenica In sembra ancora una volta la prima. La figlia nata dal legame ...