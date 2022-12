Alive Universe Today

L'Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha dato l' ok alla prima missione spaziale progettata per tendere imboscate alle comete di passaggio : la sonda, chiamata, resterà infatti parcheggiata nello spazio in attesa di un obiettivo da studiare con poco preavviso, con la speranza di riuscire a intercettare una cometa proveniente dalle regioni ...È stata approvata, la prima missione spaziale senza un obiettivo preciso. Lo scopo della missione è definito, sia chiaro, ed è quello di studiare da vicino una cometa che passa per la prima volta ... Comet Interceptor, parte la realizzazione Called the Comet Interceptor, the European probe will travel 930,000 miles from Earth and assume a holding position until astronomers find a suitable target.ESA and OHB have signed a contract to move forward with the design and construction of ESA's ambitious Comet Interceptor spacecraft, planned for launch in 2029.