Calcio | Didier Deschamps | “Delusione immensa Quando vai così vicino alla vittoria è ancora più dura da digerire”

Leggi su oasport

(Di domenica 18 dicembre 2022) La Francia manca di un soffio l’uno-due a livello di Mondiali. Dopo Russia 2018, infatti, non arriva nella bacheca transalpina anche Qatar 2022. Sei gol all’epoca (4-2Croazia), sei anche questa sera, in un 3-3 epico contro l’Argentina che si è poi deciso ai calci di rigore con il 7-5 finale per Leo Messi e compagni. I transalpini sono crollati proprio dal dischetto e hanno dovuto, loro malgrado, assistereesplosione di gioia dell’Albiceleste. C’è tanta amarezza in casa francese, e la conferma arriva dalle parole rilasciate dal CTai microfoni di TF1 a fine incontro: “Tutto questo creapiù rimpianti, se avessimo incassato il 3-0 non ci sarebbe stato nulla da dire. Non abbiamo fatto le cose giuste per un’ora. In seguito, con molto coraggio, energia e qualità, abbiamo ...