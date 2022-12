VIDEO Biathlon | Lisa Vittozzi sul podio a Le Grand Bornand | seconda nell’inseguimento di Coppa del Mondo

Leggi su oasport

(Di sabato 17 dicembre 2022)ha conquistato un bel secondo postodi Le, prova valida per ladel2022-2023 di. L’azzurra è salita sulper la terza volta in stagione e resta ampiamente in lotta per la conquista della Sfera di Cristallo. La sappadina si è giocata la vittoria commettendo due errori nellaserie, ma è stata brava a reagire e a conquistare un piazzamento di lusso. Di seguito ildella gara didi Le...