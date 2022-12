Ucraina | Tajani | ' grande unità Occidente nel sostegno a Kiev'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 dicembre 2022) Bergamo, 17 dic. (Adnkronos) - "Se c'è stanchezza nell'? Anzi, vedonel, sia dal punto di vista militare, che da quello dell'invio di materiali per rimettere in piedi le infrastrutture, ad esempio le reti elettriche. Abbiamo deciso di stanziare altri 10 milioni da inviare a istituzioni checi indicherà e sosteniamo l'export del grano". Lo ha detto Antonio, ospite della seconda giornata della nuova edizione di Live In Bergamo di Sky TG24, parlando della guerra in. "Certo ci sono conseguenze economiche come quella dell'inflazione dovuta alla guerra - ha aggiunto il ministro degli Esteri - E' per questo motivo che ho criticato la decisione della Bce di aumentare i tassi. La Ue non si può permettere ...