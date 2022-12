Ucraina | a Kiev solo una persona su tre ha acqua e riscaldamento

Adnkronos

Secondo il direttore della Cia Bill Burns gli attacchi della Russia contro le infrastrutture dell'continueranno, anche se l'agenzia prevede un "ritmo ridotto" di combattimenti durante l'...La guerra inè arrivata al giorno 297 . Nella notte, ae in altre città del paese, ci sono stati numerosi attacchi da parte delle forze russe , con pioggia di missili e blackout. Nella capitale solo ... Ucraina, Biden: "Patriot a Kiev Presto saprete" (Adnkronos) - I funzionari della capitale dell'Ucraina stanno lavorando per restituire l'elettricità alla maggior parte dei residenti dopo che la città è stata colpita da una serie di attacchi missili ...Guerra in Ucraina, le notizie della giornata. L'offensiva russa torna a far paura: venerdì colpita Kiev e altre città del Paese dai missili russi. La capitale resta senza acqua ...