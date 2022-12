Summer Job 2 ci sarà?

Vanity Fair Italia

Il reality si chiama, è prodotto da Banijay Italia e parte da una premessa semplicissima, ossia da 10 giovani che pensano di vivere una vacanza in Messico all insegna dell ozio e della ...Netflix lancia il reality. Non solo serie tv e film. L'intervista a Giovanni Bossetti (manager per i contenuti italiani no fiction) 'è il primo reality originale italiano per Netflix. L'idea di base è ... Summer Job: il primo reality di Netflix sa di già visto, ma si lascia guardare Il primo reality della piattaforma condotto da Matilde Gioli è un po' un mix di altri programmi già andati in onda come Riccanza, Love Island e Ti spedisco in convento, ma funziona perché è leggero e ...Summer Job: abbiamo intervistato per voi Pietro Martini, soprannominato "Pit", uno dei concorrenti del primo reality show italiano originale Netflix ...