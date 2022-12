SANREMO 2023 | I 28 BIG IN GARA E I TITOLI DELLE CANZONI OVAZIONE PER ANNA OXA

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 17 dicembre 2022) Con la finalissima diGiovani è stato completato il cast dei cantanti inal 73° Festival della canzone italiana. Nel corso della serata, dopo l’esibizione dal vivo di fronte alla Commissione musicale presieduta dal direttore artistico del Festival Amadeus, e composta dalla vicedirettrice prime time Federica Lentini, l’autore Massimo Martelli, il maestro Leonardo De Amicis, è stato decretato che a salire sul palco dell’Ariston saranno Colla Zio, gIANMARIA, Olly, Sethu, Shari, Will. Il Festival73, in programma dal 7 all’11 febbraio, andrà in diretta su Rai1, Rai Radio2 e RaiPlay, dal Teatro Ariston di. La serata diGiovani ha visto, inoltre, la partecipazione dei 22 Big che hanno svelato, durante la diretta, il titolo del proprio brano in. Con ...