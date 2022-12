Morto a 19 anni a Bolzano per il freddo | la storia di Mostafa

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ilsi è ormai abbattuto in tutta Italia dove, soprattutto al Nord, di notte la colonnina di mercurio scende anche al di sotto dello zero. Questo rappresenta certamente un problema non da poco per i clochard, che non sanno dove rifugiarsi, specialmente se hanno a che fare con amministrazioni dove è proibito sostare all’aperto perché ritenuto “d’intralcio”. Emblematica è ladiAbdelazizAbouelela, 19enne originario dell’Egitto che ha deciso di lasciare il suo Paese di origine pensando di trovare un futuro migliore e aiutare, anche se a distanza, la sua famiglia. In un primo momento è arrivato in Francia, dove ha lavorato per qualche mese, pur avendo bene in mente però di stabilirsi in Italia. Nella nostra Penisola è arrivato il 6 dicembre 2022 con l’obiettivo di ottenere il permesso di ...