LIVE Snowboard | PGS Cortina d’Ampezzo 2022 in DIRETTA | quarto posto per Dalmasso | Fischnaller si gioca la vittoria!

(Di sabato 17 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.58 Finale per la prima posizione tra la slovena Kotnik e la tedesca Hofmeister. 18.56 Va giù Lucia! Secondo podio in carriera per la canadese Farrell! 18.54 Finalina al femminile tra la canadese Farrell e la nostra Lucia. 18.53 Impeccabile Prommegger! Finale per l’austriaco contro: 49 centesimi su Kosir. 18.52 Prommegger contro Kosir nella seconda semifinale per decidere chi affronterà Rolandin finale e Aaron March nella finalina. 18.51 Più aggressivoche è in finale! 72 centesimi di margine su March. 18.50 Derby tra Rolande Aaron March! Semifinale da brividi atra gli azzurri. 18.49 Troppo rotonda l’azione di ...

OA Sport

18.00 COMINCIA LA GARA! Primo ottavo di finale tra la polacca Aleksandra Krol e la giapponese Tomoka Takeuchi. 17.57 Si prospetta un confronto difficile per il vincente del derby tra March e Coratti: ......IN STREAMING 24 ore su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD ore 11:00 - Rai Play 3 ( GUARDA LA DIRETTA ):... LIVE Snowboard, PGS Cortina d'Ampezzo 2022 in DIRETTA: Roland Fischnaller e gli azzurri cercano il successo! Big White Ski Resort, an hour outside Kelowna, is a wonderland for families, and you don’t have to rely on my glowing review alone. The mountain coined Canada’s favourite family resort was recently ...Nella seconda e ultima gara della tappa valdostana della Coppa del Mondo di snowboard cross vittorie per il francese Loan Bozzolo e per la britannica Charlotte Bankes. (ANSA) ...