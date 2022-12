LIVE – Reggina-Bari 0-0 | Serie B 2022 2023 DIRETTA

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ladi, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di. Sfida di alta classifica tra laseconda, con 32 punti, e ilterzo, esattamente una posizione sotto ma lontano 3 punti. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di sabato 17 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICA SITOB PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-0 1? – Si parte. 20:20 – Buonasera amici di Sportface, a breve ...

Sky Sport

Alle 20.30, invece, al Granillo di Reggio Calabria va in scena il big match fra ladi Inzaghi e Ménez , seconda in classifica e il Bari terzo, a meno 3.I lariani vengono dalla sconfitta casalinga di misura contro la; si ritrovano in penultima ... Il match sarà visibile anche su Sky Sport, su Onefotball e su Helbiz, piattaforma per la ... Reggina-Bari, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Una serata bellissima, un Granillo in festa. Questa sera, a Reggio Calabria, la serata perfetta per chi ama il calcio e tifa Reggina. Gli amaranto di Inzaghi sfidano il Bari nell’ennesimo match ad alt ...