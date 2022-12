Erc | nuova call “Proof of Concept” | fino a 150mila euro per la ricerca d’eccellenza

(Di sabato 17 dicembre 2022) E’ fissata per il 24 gennaio la prima scadenza del nuovo bando ERCoflanciato nell’ambito di Horizonpe. Lamira a massimizzare il valore delladi eccellenza che l’ERC finanzia, finanziando ulteriori attività per verificare il potenziale di innovazione di idee derivanti da progetti finanziati ERC. Le sovvenzioni sono dunque dirette ai Principal Investigators le cui proposte sono state già finanziate nel programma ERC. Il contributo finanziario sarà pari ad un massimo di 150.000per un periodo di 18 mesi. Il bando ha tre scadenze: dopo il 24 gennaio 2023, le successive sono fissate al 20 aprile 2023 2 al 21 settembre 2023. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

