Binance | i revisori si tirano indietro E il token trema

(Di sabato 17 dicembre 2022) La società di revisione francese Mazars ha deciso di sospendere le valutazioni sulle riserve degli exchange, Kukoin e Crypto.com. Anche Armanino, storico revisore nel campo dei digital asset e autore lo scorso anno di un report su Ftx.Us, pronto a fare marcia. Nel momento del maggior bisogno per recuperare credibilità i grandi exchange fanno fatica a trovare società disposte a garantire per i loro conti

