Basket | Serie A1 2022 2023 | Sassari doma Napoli con Jamal Jones mattatore

(Di sabato 17 dicembre 2022)conferma la bella prestazione contro Tortona e battenella sfida valida come undicesima giornata dellaA1di. Ottima prestazione da parte degli uomini di coach Bucchi contro una squadra che non ha mai mollato, pagando, però, un secondo quarto davvero negativo, che ha compromesso un match comunque con diversi spunti interessanti. 86-69 il risultato finale, i sardi salgono a 10 punti in classifica. RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO DIRITTI TV STAGIONEPROGRAMMA E TV 11^ GIORNATA LA PARTITA – Pochi secondi e la squadra di casa trema per le condizioni di, che si accascia a terra tenendosi una caviglia, prima di uscire zoppicante. Paura ...

Il Piccolo

...ndr) e dimostrando di potersela giocare sino in fondo contro tutti i competitor della massima"... in esclusiva diretta streaming pay su Lbftv, la piattaforma multimediale della Lega...Si sa, in questo periodo scartocciare regali è d'obbligo, e ovviamente anche la Lars Virtus Arechi Salerno non vuole rinunciare alle belle tradizioni natalizie. Ma per farlo, nonostante alcuni ... Pallacanestro Trieste a Varese per svoltare «Servirà il giusto equilibrio» La guardia della Dinamo chiude con la doppia doppia a referto nel secondo successo consecutivo della squadra allenata da Bucchi ...Al PalaSerradimigni il Banco di Sardegna ospita la GeVi Napoli nell'anticipo dell'11a giornata di LegaBasket Serie A 2022/23. Per i campia Robert Johnson è in ...