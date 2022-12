Vittima di bullismo per oltre tre anni | 5 minori coinvolti

Agenzia ANSA

Un ragazzo di 14 anni di Gragnano, in provincia di Napoli, è stato negli ultimi tre anni vittima di una serie di atti di bullismo di fronte ai quali avrebbe anche manifestato la volontà di togliersi la vita. Lo rendono noto i Carabinieri. Cinque i coinvolti, tra i 15 anni. Alle prime luci di questa mattina, i carabinieri hanno arrestato 5 minorenni: sono indagati per atti persecutori e rapina. Una baby gang perseguitava da anni un ragazzino: arrestati cinque bulli minorenni, tra questi due sono già indagati per la morte di Alessandro, precipitato dalla sommità della sua abitazione.