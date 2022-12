Visentini si difende | I soldi di Panzeri? Al sindacato | ma in buona fede

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il segretario generale della Ituc è stato arrestato e poi rilasciato "sotto condizioni" nell'ambito del Qatargate: "Stare in carcere in isolamento per 48 ore è satto terribile sapendo di essere innocente"

ilGiornale.it

Lucae Nicolò Figà - Talamanca. Nella lista delle persone in stato di arresto c'è pure ... La Serie A però si, segna poco ma ha giocatori decisivi in diverse nazionali. Come ...Ci può dire cosa è successo a Luca"Con tutta la delicatezza nel commentare un'indagine di questa portata, posso dire che Luca è stato chiamato e trattenuto per essere interrogato, senza ... Visentini si difende: "I soldi di Panzeri Al sindacato, ma in buona ... Il leader Uil difende il sindacalista coinvolto nel Qatar gate: "Ha chiarito ed è stato rilasciato, ma viene sempre associato ai sacchi di soldi e trattato da colpevole. Ci sono politici che cancellan ...Il segretario generale della Uil difende Visentini, fermato dalla procura belga ma subito rilasciato dopo l'interrogatorio ...