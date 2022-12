Qatar 2022 | Infantino | “Mondiali top Diritti umani? In campo si gioca a calcio”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – Idisono “i migliori di sempre” e se è giusto parlare di“neldi gioco si. Ed è quello che abbiamo fatto…”. Lo ha detto il presidente della Fifa, Gianni, in conferenza stampa, parlando deidicaratterizzati da polemiche legate ai. In particolare, nella fase iniziale del torneo ha fatto discutere la decisione della Fifa di vietare l’utilizzo della fascia da capitano in sostegno alla comunità Lgbt. “Ognuno è libero di esprimere le proprie convinzioni, in modo rispettoso, ma quando si tratta deldi gioco bisogna ...

La finale disarà Francia - Argentina, ma anche e soprattutto il duello tra i due compagni del Paris Saint Germain che in verità non si amano. Seppur al momento le acque sembra si siano ...Si avvicina il triplice fischio del Mondiale di: il nostro inviato a Doha GB Olivero racconta gli aspetti positivi e non del Paese che ... Qatar 2022, possibile focolaio Covid-19 nella Francia: la situazione Doha, 16 dic. - (Adnkronos) - Prosegue l'allarme influenza in casa Francia ad appena 48 ore dalla finale del Mondiale in Qatar contro l'Argentina. Secondo quanto riporta 'L'Equipe', a due giorni dal..Lo sportivo è stato criticato duramente nel Regno Unito e non solo: a far discutere anche una polemica con l'attivista Joe Lycett ...