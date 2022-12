Musk sospende profili di giornalisti per condivisione di informazioni personali

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Elonha sospeso iTwitter di alcunidi testate e freelance che si occupano del social e dello stesso. La sospensione dovrebbe essere non definitiva ma per una settimana. ...

Agenzia ANSA

- Elonha sospeso i profili Twitter di alcuni giornalisti di testate e freelance che si occupano del social e dello stesso. La sospensione dovrebbe essere non definitiva ma per una ..."Tutti saranno trattati allo stesso modo - ha affermato- Non sei speciale solo perché sei un giornalista ".ha affermato che il lavoro dei giornalisti collegato a @ElonJet era doxing (... Musk sospende i profili di diversi giornalisti, dopo quello che tracciava il suo jet Il social network Twitter ha sospeso gli account di diversi giornalisti che avevano pubblicato dei post su Elon Musk, il nuovo proprietario del social, e sulla decisione di rimuovere l’account che tra ...Elon Musk ha sospeso gli account di molti giornalisti che si occupavano delle sue vicende. L’accusa ufficiale è quella di aver diffuso delle informazioni personali su di lui, il rischio è che questa m ...