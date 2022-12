Mondiali nuoto vasca corta 2022 oggi | programma 16 dicembre | batterie e finali | italiani in gara | orari | dove vederli in tv

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Siamo entrati nella seconda parte deidiindi scena a Melbourne, Australia. Ora è il momento della quarta giornata e l’Italia ha altre carte per poter rimpinguare il proprio medagliere, fermo per ora a sette medaglie con due ori. LA DIRETTA LIVE DEIDIINDALL’1.05 E DALLE 9.35 Due lein cui gli azzurri saranno protagonisti. Thomas Ceccon sarà protagonista nell’ultimo atto dei 100 misti,in cui ha chiuso con il quinto crono complessivo in 51.60, senza Maxime Grousset il miglior tempo è quello dello statunitense Michael Andrew in 51.40. Prima sarà preceduto da Lorenzo Mora, che dopo l’argento nei 100 dorso vorrà fare meglio nella mezza distanza. Italia ...

OA Sport

