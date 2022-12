Lutto nel mondo del calcio | è morto Siniša Mihajlovi?

(Di venerdì 16 dicembre 2022) È notizia degli ultimi minuti la drammatica morte di? che, purtroppo, dopo un lungo periodo di lotta si spegne a causa di una leucemia. A darne l’annuncio la moglie ed i figli dell’ex allenatore del Bologna si spegne all’età di 53 anni. morte sinisaneldel, ci lascia Sinisac Una notizia che lascia tutto ildel, e non solo, nell’incredulità e nel dispiacere più profondo.? ci lascia il ricordo di un guerriero in grado di lottare con tutto sé stesso, un esempio di forza, un modello per tutti. Un grande campione sia dentro che fuori il rettangolo di gioco.

Corriere dello Sport

Mondo del calcio inproprio nei giorni in cui la festa sta per arrivare al culmine, e allora ...una passione e una dedizione per la bellezza del gioco che hanno lasciato un segno indelebile...Malattia contro cui ha combattuto sempre a testa alta com'erasuo stile esuo carattere. Lutto nel calcio: Sinisa Mihajlovic è morto a 53 anni Lutto doloroso nel mondo del calcio. L'allenatore ci ha lasciati dopo la lotta con la malattia. Un signore del calcio nella storia del Milan!L’allenatore è scomparso questo pomeriggio dopo aver combattuto per tanti anni contro una brutta malattia Dopo un peggioramento improvviso delle sue condizioni, questo pomeriggio Sinisa Mihajlovic all ...