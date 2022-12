«Kadyrov doveva assassinare Zelensky prima dell’invasione» | il retroscena dagli Usa sul piano fallito di Putin

(Di venerdì 16 dicembre 2022) La guerra della Russia contro l’Ucraina non si ferma. E anzi, sembra più il preludio di una nuova escalation. E mentre Mosca continua a bombardare diverse città ucraine, inclusa la capitale Kiev, colpendo le infrastrutture strategiche essenziali, facendo mancare acqua, elettricità e riscaldamento alla popolazione ucraina, da Oltreoceano arrivano notizie relative a un’ipotesi che era circolata già nei mesi scorsi, ossia che tra gli obiettivi del Cremlino ci fosse l’omicidio del presidente ucraino. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che cita funzionari dell’intelligence e della sicurezza ucraini, tre settimanedell’inizio dell’offensiva russa contro l’Ucraina, iniziata lo scorso 24 febbraio, il presidente russo Vladimiravrebbe ordinato al leader ceceno Ramzandi occupare la ...

Secondo quanto riferito dai funzionari ucraini,venne convocato dal Cremlino tre settimane prima dell'inizio del conflitto per "studiare una strategia" per uccidere Zelensky. Kadryov, lo ...... Dmitry Rogozin e Ramzanhanno sostenuto il generale Surovikin, che 'ha fatto una scelta ...chiamato ancora una volta ciò che è accaduto un tradimento e hanno affermato che la città non... «Kadyrov doveva assassinare Zelensky prima dell'invasione», il ...