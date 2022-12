Covid e influenza | news | 174 652 casi di positività e 719 morti in ultima settimana LIVE

Corriere della Sera

L'corre più veloce e colpisce forte. Il virus stagionale, che già da settimane sta ... l'Agenzia italiana del farmaco, fa notare al Corriere come sia più letale del: "Non ce ne ...Quindi meno letale dell'che questa settimana , assieme ad altre infezioni respiratorie, ha un'incidenza 5 volte superiore al- 19, colpisce 16 adulti e 56 - 60 bambini sotto i 5 anni ... Palù (Aifa): «Il Covid non è più una pandemia, meno letale dell’influenza» Nei pazienti ad alto rischio cardiovascolare l’influenza aumenta di 6 volte la probabilità di infarto. Tuttavia, le persone con malattie cardiache rinunciano spesso alla vaccinazione ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...