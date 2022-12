Comune di Vaccarizzo Albanese | Concorso per 1 Architetto

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come, la Risorsa selezionata si troverà ad operare nell’Ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, é previsto inquadramento in categoria D. Per questa Posizione viene offerto contatto a tempo determinato e parziale diciotto ore settimanali. Bando diE' indettopubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo parziale 50% (diciotto ore settimanali) e determinato, di una figura professionale, categoria D, per l'attuazione degli interventi progettuali previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aventi il seguente profilo professionale: un ...