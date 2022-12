Comotto | A Giuntoli vanno fatti i complimenti | perderlo sarebbe un problema | Kim è impressionante

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Gianluca,ex calciatore,è intervenuto a "1Football Club" su 1 Station Radio,di seguito le sue parole : Progetti attuali? "Dopo tante stagioni nel calcio mi sono fermato, è un anno sabbatico da questo sport. Forse non è la situazione adatta alle mie caratteristiche, ma è necessario vivere un periodo di riflessione per riprendere a fare ciò che più piace. Sto seguendo i diversi campionati, ma ormai nel calcio è fondamentale essere mutevoli. Non ho un'idea precisa di quale ruolo ricoprirò nella prossima squadra, ma sono aperto a tutto" . Impatto di Kim con la Serie A? "È stato, ha subito dato l'idea di un ragazzo il quale ha compreso sin dal principio le difficoltà del campionato. Non è agevole riuscire ad analizzare così bene le letture di gioco in un campionato complicato come la Serie A". Giudizio sullo scambio ...