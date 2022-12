ilGiornale.it

Non si arresta l'inchiesta giornalistica di "Striscia la notizia" sul deputato Aboubakar Soumahoro , eletto lo scorso 25 settembre tra le fila die Sinistra italiana. L'inviato Pinuccio sta scandagliando l'attività sindacale del neo parlamentare, tra raccolte fondi e testimonianze di persone che l'hanno conosciuto nei suoi anni di ......cortesemente spiegare i contenuti delle vostre proposte L'Ucraina deve arrendersi Oppure... 5 Stelle e Sinistra -sono lasciati soli nell'angolo a votare contro l 'invio delle armi all'... "Chiedete ai Verdi". Il rimpallo della sinistra su Soumahoro Nicola Fratoianni fa un passo indietro su Aboubakar Soumahoro e fa capire di non aver nemmeno avuto spiegazioni sull'utilizzo dei fondi ...Al loro posto, ecco approdare in consiglio la variante di Centinarola per la realizzazione dell’ennesimo grande supermercato (con una superficie utile lorda di 4250 metri quadri) che darà la mazzata f ...