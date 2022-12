Chi è la compagna di Salvo Sottile? L’ex era una bellissima collega

Fanpage.it

Sulla scia del Qatargate, Andrea Cozzolino si è autosospeso dal gruppo S&D. L'eurodeputato napoletano ha come assistente proprio Francesco Giorgi, arrestato insieme allaEva Kaili e Antonio Panzeri nell'inchiesta per corruzione. E a due giorni di distanza lo stesso Partito democratico lo 'sospende cautelativamente dall'albo degli iscritti e degli elettori'. ...... lasciandosi andare a uno sfogo : La stilista smaschera la suadi gioco: 'Ecco cosa le dà ... 'Un pochettino gliela devo far pagare, forse non ha capito connon deve giocare'. A dire a sua ... Chi è Giulia Diana, fidanzata di Enrico Nigiotti e insegnante di danza Tra i volti più noti della televisione c'è indubbiamente Salvo Sottile. In questi ultimi anni lo abbiamo visto in prima linea nel ...Storia e conseguenze dello scandalo giudiziario più importante che ha colpito le istituzioni europee Il Qatargate è il nome attribuito a uno scandalo giudiziario che ha coinvolto l'Europa e, in partic ...