”Bombastica!” Carolina Stramare torna a dominare | allenamento bollente | si vede tutto – FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 16 dicembre 2022)da impazzire: dopo tanto tempo inattiva, l’ex Miss Italia ha mandato su di giri Instagram con una storia davvero incontenibile. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMsulla scena di Instagram dopo un periodo di ‘misterioso’ silenzio. L’ex Miss Italia èta in grande stile sui social con i suoi contenuti Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.