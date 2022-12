Bimbo di due anni viene inghiottito da un ippopotamo e sopravvive per miracolo

Agenzia ANSA

Uganda, un bambino dianni è stato inghiottito e rigurgitato vivo dalle fauci di un ippopotamo. Un fatto più unico che raro, raccontano i soccorritori. Secondo una ricostruzione, il bambino dianni, Paul Iga, stava giocando vicino casa, a circa 800 metri dalle rive del lago Edward, nella parte occidentale del Paese quando l'ippopotamo lo ha afferrato tra le sue enormi fauci, fino a metà ...Salvo per miracolo Ilè stato trasportato d'urgenza in una clinica poco distante per le ferite riportate e poi trasferito in un ospedale a Bwera, vicino al confine con la Repubblica Democratica ... Uganda: ippopotamo inghiotte bimbo di 2 anni e poi lo sputa vivo Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...Un ippopotamo ha inghiottito parzialmente un bambino di appena 2 anni e poi lo ha rigurgitato. L'episodio che poteva trasformarsi in tragedia è accaduto in Uganda. Il piccolo ...