(Di venerdì 16 dicembre 2022) Non c’è solo l’Inter su Giorgio, il classe 2003 dell’esploso in questa stagione. Il ragazzo è...

Calciomercato.com

Il classe 2003 Giorgio Scalvini, fresco dei 19 anni appena compiuti, ha rinnovato con l'... 40 milioni è la base d', a cui si sono iscritti già Bayern Monaco, Liverpool, City e Inter. Il ...Ma sul giocatore, stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport, si sarebbe aperta una vera e propriavisto che sulle sue tracce si è avanti anche l'. Non mancano gli estimatori all'... Atalanta, asta internazionale per Scalvini | Mercato | Calciomercato.com Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...MILANO - Le aste fanno felici quando si deve vendere, ma complicano i piani quando si tratta di acquistare. Così l’Inter non aspetta altro che si moltiplichino i club interessati a Dumfries, alimentan ...