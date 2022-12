Appalti | al via riforma codice dall’1 aprile 2023 Ecco le novità

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ladeldegli, approvata oggi in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri con un decreto legislativo attuativo della legge delega "si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1°. Dal 1° luglioè prevista l'abrogazione delprecedente (decreto legislativo 182016, n. 50) e l'applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso". Il presidente del Condiglio, Giorgia Meloni, dando inizio all'esame del provvedimento, ha espresso i ringraziamenti del Governo al Consiglio di Stato per il grande lavoro svolto, che ha contribuito al raggiungimento di un importante risultato. Il nuovomuove da due principi cardine, stabiliti nei primi due articoli: ...

Tag24

Il consiglio dei ministri ha dato illibera alle nuove regole 'Manteniamo un altro impegno preso con gli italiani' ha dichiarato il ... si tratta di più dell'80% degli', come ha spiegato ...Punti chiave 14:12libera dal Cdm al nuovo codice 12:29 Pnrr, il governo: "Centrare ultimi obiettivi nei tempi previsti" 12:28 Pnrr, Palazzo Chigi: "Ok a 40 obiettivi, ne restano 15" Governo, dal Cdm il via libera al nuovo codice appalti • TAG24 La ratio, spiega il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, sta nel fatto che spesso queste fattispecie non portano a condanne. Sul Codice degli appalti: "Quello integrato fa risparmiare tempo; ...«Basti considerare, per come affermato dal Ministro Salvini, che per ogni miliardo di investimenti si creeranno 17.000 posti di lavoro» ...