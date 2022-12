Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 15 12 22

Leggi su isaechia

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Cioè ma siamo praticamente alle soglie del 2023, ma io posso ancora sentire che asi muova l’accusa di ‘cercare follower e visibilità‘? Ma vi prego, ma per favore! Mava in onda da 20 anni e in 20 ormai abbiamo visto TUTTI, ma proprio TUTTI, anche le corteggiatrici apparentemente più timorate di Dio, cavalcare visibilità e seguito social per fare i money, e ANCORA il fatto di ‘essere alla ricerca di follower’ deve DAVVERO essere una accusa che io devo sentir dire in quello studio? Cioè è paradossale, è tipo come se andassi al ristorante e accusassi chi è seduto al tavolo di essere alla ricerca di roba da magnare! Ma chi è che va a cercare l’amore su Canale 5 da Maria De Filippi se non chi gradisce visibilità e seguito social, eddai su! Che poi io la storia di Carola Carpanelli, ...