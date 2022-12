Sassuolo | Consigli | «Tornare dominanti? Probabilmente no | ma possiamo volare»

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Andrea, portiere e leader del, ha parlato in vista della seconda parte di stagione del club neroverde Andrea, portiere del, ha così parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della seconda metà di stagione. LE PAROLE – «? Da quel punto di vistano. E non è una critica a Dionisi. Lui e De Zerbi hanno due richieste di calcio differenti: il tecnico attuale ama verticalizzare prima, De Zerbi amava fare tutto con il possesso. Differenze, ma non è detto che non si potrà. Abbiamo passato un periodo difficile con diversi infortuni e, se nella prima parte del campionato abbiamo resistito, nella seconda fase siamo un po’ scivolati». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Fantacalcio ®

Andrea, terzo nella classifica dei pararigori dopo Handanovic e Pagliuca, è col suonel ritiro di Marbella. In questomanca ancora il colpo del ko. E non per dire... Non ...... Nek : non era matematico dopo un concerto davanti a 300 persone sul palco dia 15 anni ... Cosaai giovani L'umiltà perché ti pone in una posizione di apertura, la consiglio sempre a ... Sassuolo, Consigli: "C'è differenza tra Dionisi e De Zerbi" Andrea Consigli ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: il portiere neroverde è in ritiro a Marbella con il Sassuolo fino a domenica prossima. Consigli ha parlato della stagione del Sassuo ...Chiricallo e Mussini del Sassuolo convocati dall'Italia Under 16 - Leggi QUI la notizia! Sassuolo Femminile, ko che non scalfisce i progressi ma segna il destino - Leggi QUI la notizia! SassuoloNews.n ...