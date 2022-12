Recensione Speedlink Gravity RGB Stereo Soundbar

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 15 dicembre 2022) In questaandremo a scoprireRGB, ladipensata per i PC e non solo Avere un audio pulito e ben dettagliato, dotato della giusta frequenza di range è un fattore molto importante, non solo per gli audiofili, ma anche per i gamer. Riuscire a captare la direzione dei passi dei nemici è sempre un elemento di vantaggio e distinguerli da altre esplosioni e colpi vari è importantissimo. Ecco perché avere una buonapuò aiutare, e non poco, tutti i giocatori. Iniziamo ora questae scopriamo seRGBse l’è cavata durante la nostra prova. Scheda tecnica Dimensioni: 420 × 64 × 70 ...