Portogallo | il messaggio di Santos | «Un privilegio aver rappresentato il Paese»

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Fernandoha parlato dopo l’ufficialità della sua separazione dal: le dichiarazioni dell’ex ct Fernando, ai canali ufficiali della Federazione portoghese, ha lasciato un lungo messagio dopo il suo addio alla Nazionale. IL– «Me ne vado con un enorme sentimento di gratitudine, enorme per ilche è stato essere stato allenatore e l’onore di rappresentare il. E’ stato un sogno che ho realizzato, un obiettivo di vita che ho raggiunto. Tutti nessuno escluso. Quando guidi i gruppi devi prendere decisioni difficili, è normale che non tutti siano contenti delle scelte che ho fatto. Ma quelle che ho fatto sono state sempre pensando al meglio per la Nazionale. Grazie ai miei colleghi allenatori e ai club che hanno dato molti giocatori alla ...

LISBONA () - "Un'eredità storica, grazie di tutto mister" . Questo il toccantecon cui la federcalcio delannuncia sui social la separazione da Fernando Santos , con un video emozionale e l'emoticon di due coppe a corredo. Rappresentano l'Europeo del 2016 e ......il Marocco giocava contro il. Sono stato onorato che mi abbia chiamato per dirmi: 'La squadra marocchina ha giocato bene, congratulazioni a loro'.