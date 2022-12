Pier Silvio e Toffanin? Impensabile | sorpresi così in pieno inverno | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Anche d'Berlusconi non rinuncia allo sport. La sua più grande passione? Il sup. E a seguirlo c'è sempre la compagna, Silvia. Sono loro i due protagonisti del settimanale Oggi che li ha immortalati. Qui l'amministratore delegato di Mediaset, oltre a salire sulla tavola, si fuma un sigaro. Stando a quanto riportato dal magazine sul mare la coppia ci è arrivata dall'accesso privato del loro castello, in affitto, tramite "una piattaforma a ridosso della scogliera su cui sorge il castello, hanno attraversato la baia e raggiunto Portofino". Un'uscita, quella di Berlusconi e la conduttrice di Verissimo, durata quarantacinque minuti e dopo la quale i due hanno raggiunto i figli per andare alle giostre natalizie a Rapallo.Sempre al loro seguito le guardie del corpo. Una appostata con un ...