Nikita Pelizon mette dei paletti a Luca Onestini | ”Ti ho fatto già troppi regali”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Sepensava di poter vivere sonni tranquilli consi sbagliava di grosso. La vippona che fin dal suo arrivo è cambiata per la cotta nei suoi confronti, dopo l’ennesimo rifiuto ricevuto in prima sera su Canale 5 lunedì sera, ha deciso di non concedere più sconti al vippone. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 L’allontanamento diAl Grande Fratello Vip 7 tutto può cambiare. In men che non si dica dietrofront, liti, cambi di direzione animano le vite dei vipponi.durante la prima serata di lunedì ha rifilato l’ennesimo palo a, dicendo per la centesima volta che la vede solo come amica e ad oggi non riesce a immaginarla ...