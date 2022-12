Calciomercato.com

Le parole di Junior, esterno brasiliano del, sul suo 2022 e sulla corsa scudetto. I dettagli Juniorha parlato a MilanTv direttamente dal ritiro dei rossoneri a Dubai. PAROLE - "E' stato un anno ...: come stanno, Maignan e De Ketelaere Assente già nell'amichevole di ieri contro l'Arsenal, Junioroggi non ha preso parte alla sessione di allenamento con il resto della squadra,... Milan, Messias: 'Corsa scudetto Non possiamo più sbagliare' Junior Messias, ai microfoni di Milan TV, ha parlato così della Francia di Theo Hernandez, in gol ieri in semifinale contro il Marocco, e di Olivier Giroud, che ha raggiunto la finale ...Il rossonero è stato chiaro nell'intervista ai canali ufficiali del club: vietato commettere errori da qui alla fine del campionato ...