Matteo Berrettini arriva su Netflix con Break Point | quando esce

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 15 dicembre 2022) In arrivo suuna nuova docuserie che esplora il mondo dello sport, nello specifico il tennis, e lo fa attraverso i più grandi nomi degli ultimi tempi. Si intitolae coinvolge ancheè soltanto uno dei talenti coinvolti in, nuova docuserie distribuita in esclusiva su. Il colosso dello streaming ha regalato una piccola anticipazione ai telespettatori che attendono trepidanti l’uscita con un breve teaser trailer. Ma. Crediti: Ansa – VelvetMagCreata dallo stesso team di F1: Drive To Survive, altra ...