LIVE – Adana Dermirspor-Sampdoria | amichevole 2022 DIRETTA

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Tutto pronto per la secondadellache sfiderà l'. Fischio d'inizio alle 15:30 di giovedì 15 dicembre. Dopo la vittoria di domenica contro il TS Galaxy, Stankovic vorrà provare questa volta i suoi ragazzi contro una squadra sulla carta più complicata, allenata dall'ex Montella, per avere conferme sul piano del gioco.

Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE 18:45 Juventus Women - Zurigo AMICHEVOLI 14:00 Alanyaspor - Salernitana 15:30Demirspor - Sampdoria Pronostici per ...... Giovedì 15 dicembre , allo YeniStadyumu di, in Turchia, la Sampdoria affronterà in amichevole l'Demispor di Vincenzo Montella.