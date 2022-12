Inter | incontro in programma per il rinnovo di Bastoni

TUTTO mercato WEB

Anche per questo vorrebbe che l'gli venisse, magari ritoccando il suo ingaggio fino ai 4 milioni di euro a stagione di parte fissa, richiesta da lui considerata non eccessiva data ......del Marocco molto lo deve al gol con cui il laterale mancino rossonero ha sbloccato l'dopo ...chi in Qatar non c'è neanche andato come Andrew Robertson o quel Robin Gosens che all'non ha ... Inter, entro fine anno incontro con gli agenti di Bastoni per il rinnovo: nodo ingaggio Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...In Viale della Liberazione non si pensa solo al ritorno in campo o all’imminente calciomercato, ma anche ai rinnovi. Oltre alla situazione legata a Milan Skriniar e a quella di Stefan De Vrij, bisogna ...