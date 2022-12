Grande Fratello Vip | Alfonso Signorini in vacanza sulla neve attaccato dagli haters

Today.it

La conduzione delVip di quest'anno, con al timone Alfonso Signorini , sta causando non pochi malumori tra gli appassionati del programma di Canale 5 . Un malumore tale da portare alcuni haters a ...... viene chiamato per affrontare una missione su Pandora: deve sostituire ilgemello, morto ... FOTO Mercoledì 14 dicembre Avatar - La via dell'acqua sbarcherà finalmente sulschermo. James ... Gf Vip: in arrivo tre nuovi concorrenti, due ex e un tronista di Uomini e Donne Edoardo Tavassi stufo della concorrente: "Adesso è l'ora di finirla" Micol Incorvaia e il concorrente del Grande Fratello Vip si sono molto avvicinati in ...Giaele De Donà commenta il rapporto tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini nella casa del Grande Fratello Vip. Giaele De Donà e Oriana Marzoli hanno gravitato attorno ad Antonino Spinalbese ...