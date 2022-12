Governo | La Russa | ' a Meloni interessa realizzare sue idee | altrimenti si dimette'

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "A Giorgia non gliene frega di avere un ruolo se quel ruolo non serve ale sue. Se le dicono che per stare lì 5 anni deve navigare facendo surf, Giorgia si, se ne va e torna da Ginevra. E' fatta così". Così Ignazio Laalla festa dei 10 anni di Fdi.

Il Sannio Quotidiano

L'opinione pubblica di Taiwan è ora galvanizzata, in parte dall'invasionedell'Ucraina, a ... suggerendo che ildegli Stati Uniti rimane cauto nel provocare la Cina inutilmente . Ma l'...... della finanza, dello sviluppo di nuove regioni della Federazionee di altri. Il primo ... Infine, Putin ha definito l'ultimo obiettivo per il, che sarà la protezione della maternità e dell'... Governo: La Russa, ‘a Meloni interessa realizzare sue idee ... L'attacco di Roman Teryushkov alla numero 8 del mondo, che mesi fa si era espressa contro la guerra e aveva fatto coming out ...Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “A Giorgia non gliene frega di avere un ruolo se quel ruolo non serve a realizzare le sue idee. Se le dicono che per stare lì 5 anni deve navigare facendo surf, Giorgia si ...