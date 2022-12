Francia-Marocco | festa nel sangue | 14enne travolto e ucciso

Leggi su iltempo

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Unache si trasforma in tragedia. A Montpellier, in, un ragazzo di 14 anni è morto dopo essere stato investito nel bel mezzo del delirio tra tifosi per la vittoria dei transalpini nella semifinale del Mondiale contro il. Finito l'incontro - con i Blues che volano in finale di Qatar 2022 e sfideranno l'Argentina - sono cominciati gli scontri tra francesi e marocchini scesi in strada. A documentare l'accaduto c'è un video postato su Twitter, che riprende un'auto bianca bloccata nella folla che parte a razzo e investe l'adolescente, poi scappa. Nulla da fare per il ragazzo, come riportato anche dalla prefettura dell'Herault. Trasportato in codice rosso in ospedale, non è sopravvissuto all'impatto. L'automobilista è fuggito e la polizia locale sta ancora cercando di trovarlo. Ma il veicolo è stato rinvenuto ...