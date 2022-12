Francesca Cipriani sorprende | “Ecco cosa è successo la prima notte di nozze”

Ironia sui social: 'Povera' La vicenda Ciò che proprio non è andato giù a Manila Nazzaro , è il fatto che Katia Ricciarelli abbia partecipato al GfVip ed abbia invece disertato il ...Ecco che( reduce dall'incidente a Verissimo dove si é visto il suo delta di Venere) é entrata al GF Vip con il marito Alessandro Rosso . I due hanno pronunciato le promesse e poi ...Manila Nazzaro non si è proprio risparmiata quando ha commentato la partecipazione (per una sera), di Katia Ricciarelli al Gf Vip. La soprano di fama internazionale si è esibita ...La cantante Katia Ricciarelli, assente alle nozze di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, gli ha reso omaggio con un'esibizione (stonata) in diretta tv ...